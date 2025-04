Trzech sprawców rozboju zatrzymanych – skuteczna akcja policjantów z Gdyni Data publikacji 15.04.2025 Powrót Drukuj Połączone siły policjantów z Redłowa i Karwin doprowadziły do zatrzymania trzech obywateli Indii, podejrzanych o dokonanie rozboju, które miało miejsce 11 kwietnia br. Ofiarą ataku padł również obywatel Indii, który tego dnia przyjechał na umówione spotkanie z jednym ze sprawców, nie spodziewając się, że ten będzie w towarzystwie dwóch kolegów. Do zatrzymania dwóch mężczyzn doszło w Legionowie, skąd nastąpił konwój do Gdyni, a nadzór nad całą operacją sprawował Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. Decyzją sądu sprawcy trafili na trzy miesiące do aresztu. Trzeciego mężczyznę zatrzymano na terenie Gdyni, gdzie dziś zostanie doprowadzony do sądu. Za popełnione przestępstwo grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenie o rozboju policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni – Redłowie otrzymali 11 kwietnia br. około 19.00. Funkcjonariusze pojechali na ul. Wielkokacką, gdzie doszło do zdarzenia i ustalili, że 36-letni obywatel Indii umówił się z poznanym kilka dni wcześniej mężczyzną. Kiedy przyjechał osobowym oplem na umówione miejsce okazało się, że jego znajomy jest w towarzystwie dwóch kolegów. Następnie został zaatakowany przez mężczyzn, którzy pobili go, ukradli pieniądze w kwocie 2200 zł i 230 dolarów oraz złoty łańcuszek, po czym uciekli. Na miejsce przyjechał przewodnik z psem służbowym oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady.

Dzięki intensywnej pracy kryminalnych z Redłowa oraz ich ustaleniom funkcjonariusze szybko wpadli na trop sprawców. Policjanci ustalili, że sprawcy następnego dnia prawdopodobnie chcą opuścić kraj i wsiedli do pociągu jadącego w kierunku Warszawy. Mundurowi od razu przekazali tę informację do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie. W tym czasie, dyżurni prowadzili intensywne działania aby udaremnić ucieczkę sprawców rozboju.

Dyżurni ustalili, którym pociągiem jadą mężczyźni, nawiązali kontakt z kierownikiem składu oraz kontrolerką biletów, oraz przesłali im zdjęcia sprawców, które uzyskali podczas prowadzonych czynności. Kobieta po przejściu przez wagony, rozpoznała dwóch mężczyzn. Policjanci ustalili dokładną godzinę przyjazdu do najbliższej stacji, numer peronu i toru oraz wagonu, w którym znajdują się mężczyźni. Następnie skontaktowali się z Komendą Powiatową Policji w Legionowie, z której został wysłany na stację patrol Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Tam pociąg został wstrzymany do momentu zatrzymania sprawców rozboju przez funkcjonariuszy z Warszawy. Dyżurny skierował kryminalnych z Redłowa i z gdyńskiej komendy do Legionowa celem przeprowadzenia konwoju z zatrzymanymi do Gdyni.

Sprawcami okazali się obywatele Indii, oboje w wieku 22 lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu 13 kwietnia trafili na 3 miesiące do aresztu.

Następnie, dzięki dalszym działaniom i ustaleniom Naczelnika Wydziału kryminalnego z Komisariatu Policji w Gdyni – Redłowie oraz funkcjonariusza z dochodzeniówki tej jednostki, policjanci dotarli do adresu, pod którym przebywał trzeci sprawca, 30-letni obywatel Indii. Do jego zatrzymania doszło w niedzielę 13 kwietnia. Dziś mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za rozbój grozi mężczyznom do 15 lat pozbawienia wolności.