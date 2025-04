Narkotyki i podejrzenie posiadania broni. Siłowe wejście kontrterrorystów Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci wraz z kontrterrorystami zatrzymali dwie osoby, które podejrzane są o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzanie ich do obiegu. Realizacja była możliwa dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy. W mieszkaniu zabezpieczono narkotyki, a także dwie sztuki broni, prawdopodobnie gazowej.

Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością narkotykową gorzowskiej komendy dokładnie zaplanowali zatrzymanie podejrzewanych. Było to możliwe dzięki wcześniejszej pracy operacyjnej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że w miejscu przebywania podejrzewanych może znajdować się broń. Do zatrzymania zaangażowano policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp.

Funkcjonariusze weszli siłowo do jednego z mieszkań na terenie miasta pod koniec marca br. W środku zatrzymano dwie osoby: 26-letniego mężczyznę oraz 24-letnią kobietę. W mieszkaniu zabezpieczono pół kilograma narkotyków, głównie mefedronu, marihuanę i tabletki ecstasy. Do dalszych badań zostały przekazane także dwie sztuki broni, prawdopodobnie gazowej.

Zatrzymani zostali przesłuchani przez prokuratora, który 28 marca br. przedstawił im zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im nawet 12 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa.

To już kolejna skuteczna realizacja sprawy przez policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. W tym roku zabezpieczyli już między innymi niemal 7 kilogramów marihuany i prawie 4 kilogramy amfetaminy.

( KWP w Gorzowie / mw)