24 kilogramy narkotyków nie trafią na rynek

Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj

Dzięki czynnościom prowadzonym przez policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach we współpracy z policjantami z bytomskiej komendy, stróże prawa zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 29 lat, którzy przewozili w samochodzie 24 kilogramy marihuany. Obaj trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.