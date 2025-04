Ekspedientki i policjanci pomogli zagubionemu seniorowi Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Obsługa jednego ze sklepów spożywczych oraz oświęcimscy policjanci interweniowali w sprawie 85 – letniego seniora cierpiącego na zaniki pamięci. Senior trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Wczoraj (15.04.br.) tuż przed godziną 20 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od ekspedientek jednego ze sklepów w miejscowości Zaborze, dotyczące zdezorientowanego seniora znajdującego się w placówce handlowej. We wskazane miejsce natychmiast pojechał jeden z patroli. Policjanci podziękowali zgłaszającym za prawidłową reakcję i zwrócenie uwagi na potrzebującego pomocy seniora. Ustalili, że jest to 85-letni mieszkaniec Oświęcimia. Mundurowi obawiając się o jego stan zdrowia na miejsce wezwali Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna pod opieką ratowników medycznych został przewieziony do szpitala na badania.

Na podziękowania za prawidłową reakcję zasługują ekspedientki, które zauważyły seniora sprawiającego wrażenie zagubionego.

Pamiętajmy! Widząc zdezorientowaną osobę nie pozostawiajmy jej bez pomocy.

Widząc zdezorientowaną osobę należy zaproponować pomoc, a po potwierdzeniu, że pomoc jest potrzebna można odprowadzić ją do domu lub powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.