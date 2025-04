Policjanci zabezpieczyli blisko 6 kg narkotyków. 45-latek trzymał je w piwnicy Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj 45-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego od pewnego czasu był w zainteresowaniu kryminalnych. Wykonane czynności w miejscu zamieszkania mężczyzny potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. W miejscu zamieszkania mężczyzny, kryminalni zabezpieczyli blisko 6 kg narkotyków. Ponadto w jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili namioty wyposażone w specjalny sprzęt oświetleniowy jak również grzewczy, w którym 45-latek uprawiał konopie indyjskie. Funkcjonariusze ujawnili również wagę elektroniczną oraz przyrząd do rozdrabniania narkotyków. Na podstawie zgromadzonych do sprawy akt mężczyzna usłyszał zarzuty zagrożone karą nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że mieszkaniec powiatu kłodzkiego posiada znaczne ilości narkotyków. Dość szybko przypuszczenia doświadczonych mundurowych potwierdziły się.

I tak, pod koniec zeszłego tygodnia kryminalni dokonali kontroli domu, jak również terenu posesji należącego do 45-latka.

Jak się okazało w jednym z pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili znaczną ilość worków foliowych wraz z zawartością w postaci suszu roślinnego. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że zabezpieczona substancja to nic innego jak suszu ziela konopi innych niż włókniste. Jednak to nie koniec problemów mężczyzny. W pomieszczeniu znajdującym się w podpiwniczeniu policjanci ujawnili namiot, w którym mężczyzna uprawiał zakazane przez prawo rośliny. Pomieszczenie to wyposażone było profesjonalne w specjalny sprzęt oświetleniowy, jak również grzewczy.

W toku prowadzonych czynności mundurowi ujawnili również plastikowy pojemnik, w którym znajdowały się woreczki strunowe wraz z zawartością w postaci krystalicznej substancji oraz zbrylonej substancji koloru brunatnego. Również w tym przypadku przeprowadzone badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to amfetamina oraz haszysz.

Podczas działań policjanci zabezpieczyli blisko 6 kg wszystkich narkotyków. Na domiar złego ilość zabezpieczonych substancji jednoznacznie wskazywała na fakt, że zatrzymany do sprawy 45-latek zajmował się również ich handlem.

Dzięki skrupulatnej i intensywnej pracy funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, prokurator nadzorujący czynności zgromadził obszerny materiał dowodowy. Na postawie analizy akt sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wobec 45-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Mężczyźnie grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.