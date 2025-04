BOA w akcji – gotowość na najwyższym poziomie Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Z boku wygląda to jak scena z filmu: wyważone drzwi, huk ładunku, błyskawiczne wejście do środka. Ale dla funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” to po prostu kolejny dzień ćwiczeń. Policyjni specjalsi szkolą się nieustannie, bo podczas ich służby nie ma miejsca na błędy – każda sekunda, każdy ruch ma olbrzymie znaczenie.

Doświadczenie, opanowanie, precyzja i najwyższy poziom wyszkolenia – to cechy, które definiują funkcjonariuszy CPKP „BOA” i czynią ich gotowymi do podjęcia każdego wyzwania. Podczas ostatnich ćwiczeń policyjni kontrterroryści skupili się na działaniach z użyciem materiałów wybuchowych. Szturm, zabezpieczanie pomieszczeń, dynamiczne wejścia – wszystko przeprowadzane w warunkach zbliżonych do realnych operacji. Każdy etap powtarzano wielokrotnie, po to, aby w sytuacji ewentualnego zagrożenia być jak najlepiej przygotowanym do podjęcia działań.

Ćwiczenia te nie tylko potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia operatorów, ale także dały możliwość sprawdzenia umiejętności funkcjonariuszy z kursu bazowego CPKP „BOA”. Kandydaci na przyszłych w pełni wyszkolonych specjalsów udowodnili, że są gotowi do prowadzenia realnych działań operacyjnych ramię w ramię z doświadczonymi operatorami.