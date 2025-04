Zatrzymany sprawca zniszczenia nagrobków na cmentarzu w Lwówku Śląskim Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek, 14 kwietnia br., do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wpłynęło zgłoszenie dotyczące aktu wandalizmu na terenie miejscowego cmentarza. Zgłaszająca poinformowała o zniszczeniu trzech nagrobków. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali dzielnicowi, którzy potwierdzili zgłoszenie i rozpoczęli ustalenia w tej sprawie.

Podczas rozmów z mieszkańcami oraz osobami odwiedzającymi groby bliskich, policjanci ustalili, że od kilku dni po cmentarzu przemieszcza się mężczyzna, którego zachowanie wzbudzało niepokój. Miał on być widywany w różnych częściach nekropolii, a jego zachowanie było wręcz irracjonalne.

Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili teren cmentarza, a tam w toalecie odnaleźli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podanemu przez świadków. 29-letni mieszkaniec regionu został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. W trakcie czynności nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, jednak przyznał się do uszkodzenia nagrobków.

Usłyszał zarzut znieważenia miejsca spoczynku zmarłych, za co zgodnie z art. 262 § 1 kodeksu karnego grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Obecnie trwają dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenia czy inne nagrobki również nie zostały zniszczone przez mężczyznę.

Lwóweccy policjanci przypominają, że cmentarz to miejsce szczególne, zasługujące na szacunek i ciszę. Każde działanie naruszające godność zmarłych spotka się ze stanowczą reakcją służb.