Bankowcy dla cyberedukacji: oszustwa matrymonialne online

„Masz czas, masz dużo czasu… Jesteś wdową albo samotną kobietą po przejściach. Do grona znajomych zaprasza Cię zabójczo uroczy mężczyzna. Polak, lekarz mieszkający w Ameryce… Uczucie kwitnie. Twoje życie jest usłane różami. Trwa to już rok, może dwa i pewnego razu prosi Cię o pieniądze na drobiazg – na bilet. Co robisz? Przelewasz, bo jesteś rybką, która połknęła haczyk. I to złotą rybką!” – przestrzega Ewa Kasprzyk w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.