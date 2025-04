Z promilami, na sądowym zakazie uciekał policjantom i „wylądował” na słupie Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj 43-latek kierujący Skodą nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać. Podczas pościgu wjechał z impetem w słup sygnalizacji świetlnej. Okazało się, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Na szczęście 43-latek doznał niegroźnych urazów. Trafił do policyjnej celi, gdzie trzeźwieje. Wkrótce usłyszy zarzuty. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu.

W nocy z wtorku na środę łukowscy policjanci zostali powiadomieni o „jadącym wężykiem” samochodzie marki Skoda. Patrolujący drogi miasta mundurowi, zauważyli na ulicy Międzyrzeckiej jadący z przeciwka opisywany w zgłoszeniu samochód. Włączając sygnały świetlne i dźwiękowe wydali kierującemu polecenie do zatrzymania pojazdu. Jednak ten zignorował sygnał policjantów, gwałtownie przyśpieszył i odjechał w kierunku centrum miasta. Policjanci zawrócili i ruszyli w pościg za uciekającym z dużą prędkością pojazdem.

Chwilę później mundurowi zauważyli, że osobówka dojechała do skrzyżowania i jadąc na wprost uderzyła z impetem w słup sygnalizatora świetlnego. Policjanci dojeżdżając do miejsca zdarzenia poinformowali o nim dyżurnego i natychmiast podbiegli do uszkodzonego samochodu. Wewnątrz znajdował się przytomny, zdezorientowany mężczyzna. 43-latek mówił, że nic mu się nie stało, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Nie zważając na sugestie mężczyzny policjanci pomogli wydostać mu się z auta, zaopiekowali się nim i wezwali karetkę pogotowia.

Rozmawiając z 43-latkiem mundurowi poczuli od niego specyficzną woń alkoholu, po badaniu okazało się, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo policjanci ustalili, że 43-latek był już w przeszłości karany za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, ma zatrzymane prawo jazdy i jadąc samochodem naruszył sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mężczyzna został przewieziony na badania do szpitala. Jak się później okazało, 43-latek doznał niegroźnych urazów, jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Uszkodzona Skoda została odholowana na parking strzeżony, a 43-latek trafił do policyjnej celi. Jak tylko wytrzeźwieje usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje prokurator.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Nagranie publikujemy ku przestrodze, aby kolejny raz pokazać, że naganne i nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może doprowadzić do tragedii.

( KWP w Lublinie / kc)