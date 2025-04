Łódzcy policjanci zabezpieczyli ponad 19 kilogramów narkotyków Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu doprowadziły do zatrzymania 20 i 31-latka, na posesjach których policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 19 kilogramów różnych rodzajów narkotyków. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. 20-latek, między innymi, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy, za co grozi mu kara nawet do 24 lat pozbawienia wolności, a 31-latek posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do obu zatrzymań doszło 14 kwietnia 2025 roku. Był to efekt ogromnego zaangażowania, żmudnej analizy materiału dowodowego, zebranego w toku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Łódź – Bałuty, oraz współpracy między policjantami z różnych wydziałów Komendy Miejskiej, Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Policjanci działali realizując postanowienie prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty o przeszukaniu lokali i zatrzymaniu wytypowanych wcześniej osób. 14 kwietnia 2025 roku funkcjonariusze sprawdzali kilka adresów w powiecie zgierskim. W pierwszej lokalizacji zatrzymali 20-latka. W jego mieszkaniu stróże praw zabezpieczyli telefony komórkowe, wagi elektroniczne i pieniądze na poczet przyszłych kar. Mężczyzna wskazał również miejsce, gdzie przechowuje narkotyki. Był to garaż na innej posesji. W środku policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 16 kilogramów różnych narkotyków, tj. haszyszu, kokainy, mefedronu, MDMA i marihuany.

W tym samym czasie, w gminie Aleksandrów, doszło do zatrzymania 31-latka. Początkowo policjanci zapukali do drzwi posesji, w której miał przebywać wytypowany mężczyzna, jednak nikt im nie otwierał. Mając wiedzę, że ktoś jest w środku i znajdują się tam środki, których posiadanie jest zabronione zgodnie z prawem podjęli decyzję o wejściu siłowym. Funkcjonariusze w mieszkaniu zatrzymali mężczyznę oraz zabezpieczyli prawie 3 kg mefedronu, który ukryty był między innymi w kominku i zmywarce.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty. Starszy posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast młodszy, między innymi, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy, za co grozi mu kara nawet do 24 lat pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zastosowano wobec ww. mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.