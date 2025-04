Poszukiwany listem gończym za usiłowanie zabójstwa zatrzymany przez kryminalnych z Dąbia Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie zatrzymali 49-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym za usiłowanie zabójstwa, do którego doszło w 2022 roku na terenie Szczecina.

Dzięki żmudnej, wnikliwej i wieloetapowej pracy operacyjnej, a także ogromnemu doświadczeniu i wiedzy funkcjonariuszy, możliwe było precyzyjne ustalenie miejsca pobytu sprawcy. Mężczyzna ukrywał się, próbując uniknąć odpowiedzialności karnej, jednak działania kryminalnych doprowadziły do jego skutecznego zatrzymania.

Po wykonaniu niezbędnych czynności 49-latek został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 9 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przykład skuteczności policjantów ze szczecińskiego Dąbia, którzy dzięki profesjonalizmowi i determinacji doprowadzają do zatrzymań nawet najgroźniejszych przestępców. Zatrzymanie osoby poszukiwanej za najcięższe przestępstwo, jakim jest zabójstwo, to efekt doskonałej pracy operacyjnej i pełnego zaangażowania funkcjonariuszy.