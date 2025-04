Mężczyzna, który wszedł do szkoły z młotkiem, tymczasowo aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Lubińscy policjanci doprowadzili dzisiaj do sądu 65-latka, który podejrzany jest o groźby karalne wobec pracownicy szkoły, uszkodzenie przewodów zasilających różnego rodzaju urządzenia i komputery, a także o czynną napaść na interweniujących policjantów przy użyciu młotka. Sąd, na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego, przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 kwietnia 2025 roku, około godziny 12:00. Oficer dyżurny lubińskiej jednostki został powiadomiony przez pracowników placówki, że nieznany im, starszy mężczyzna, w trakcie przerwy w lekcjach, wszedł z reklamówką bezpośrednio do sekretariatu, wyciągnął młotek i groził nim pracownicy szkoły. Kobieta zachowując zimną krew wybiegła wraz z przełożoną na zewnątrz, alarmując pozostałych pracowników o całym zajściu, jednocześnie zamykając drzwi od pomieszczenia, w którym nadal znajdował się napastnik, uniemożliwiając jego ucieczkę.

Dyżurny Policji natychmiast wysłał pod wskazany adres patrole, które w niespełna 5 minut były już na miejscu. Kiedy mundurowi weszli do sekretariatu, w jednym z pomieszczeń zastali mężczyznę, który w jednej ręce trzymał kombinerki, a w drugiej młotek, którym zamachnął się na interweniujących policjantów. Szybko został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Okazał się nim 65-letni mieszkaniec Lubina.

Policjanci ustalili, że sprawca, kiedy został sam w pomieszczeniach sekretariatu, za pomocą obcinaczek do przewodów, uszkodził przewody zasilające sprzęty, między innymi takie jak komputery, drukarki, monitory, a także elementy wchodzące w skład sieci telekomunikacyjnej, internetowej, ethernetowej i radiowej. Jego działanie spowodowało całkowite zakłócenie ich działania.

65-latek trafił do policyjnej celi. Policjanci zebrali materiał dowodowy, a następnie doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Będzie teraz odpowiadał za groźby karalne, uszkodzenie mienia i czynną napaść na funkcjonariuszy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu lubinianina, któremu może teraz grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.