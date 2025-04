Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w sprawie laboratorium narkotykowego, w którym wybuchł pożar

Data publikacji 17.04.2025

Policjanci z KWP w Gdańsku oraz prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pracowali nad śledztwem dotyczącym pożaru hali magazynowej, do którego doszło w lutym 2025 roku w Gdańsku przy ul. Siennickiej. Dzięki pracy dochodzeniowo-śledczej i kryminalnej, weryfikacji wielu hipotez śledczych ustalono, że do zdarzenia doszło na skutek sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. W wyniku tego zdarzenia nastąpił wybuch z powodu działającego tam laboratorium narkotykowego. Do tej sprawy policjanci na terenie Gdańska oraz powiatu ostrołęckiego zatrzymali z udziałem kontrterrorystów trzech mężczyzn. Podejrzani zostali doprowadzeni do jednostki Policji, a następnie do prokuratury.