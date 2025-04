Oszustwo na pracownika banku. 46-latka straciła ponad 240 tys. zł Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Ponad 240 tys. zł straciła 46-latka wykonując polecenia fałszywego pracownika banku. Kobieta uwierzyła, że jej pieniądze są zagrożone, a czynności wykonywane przez nią na polecenie konsultanta uchronią jej środki finansowe oraz pomogą w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Cały czas apelujemy o zachowanie czujności i zdrowego rozsądku w rozmowach z nieznajomymi.

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się 46-letnia kobieta, która złożyła zawiadomienie o oszustwie. Zrelacjonowała, że na jej numer telefonu zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku i oświadczył, że prowadzone jest śledztwo przeciwko pracownikom banku, których podejrzewają o wyciek danych klientów i zaciąganie zobowiązań kredytowych na ich konta. Rozmówca stwierdził, że kobieta również padła ofiarą takiego procederu i musi wykonywać jego polecenia w celu ratowania swoich oszczędności i „wyzerowania” zaciągniętej pożyczki, a także pomóc w namierzeniu sprawców oszustw.

46-latka przez dwa dni z rzędu będąc cały czas w kontakcie telefonicznym z „konsultantami” banku wypłacała pieniądze z konta i brała pożyczki w celu przelania środków pieniężnych na bezpieczny rachunek. W sumie wypłaciła z banku i wpłaciła we wpłatomatach ponad 240 tysięcy złotych. Przez cały czas na polecenie rozmówców utrzymywała wszystko w tajemnicy, nie mówiąc nikomu co robi. Dopiero po kilku dniach, gdy nie otrzymała obiecanej informacji dotyczącej zmiany danych do logowania do swojej bankowości i po otrzymaniu harmonogramu spłaty kredytu, zorientowała się, że została oszukana.

Zawsze bądźmy czujni i miejmy się na baczności zwłaszcza, gdy chodzi o nasze pieniądze i dane wrażliwe. Każdorazowo, gdy proszeni jesteśmy o:

wykonanie transakcji z naszego rachunku bankowego,

przekazanie danych służących do logowania na konto bądź gotówki nieznanej nam osobie,

wpłatę środków finansowych na wskazany przez „konsultanta bankowego” numer rachunku,

wygenerowanie kodów BLIK na polecenia głosu w słuchawce,

zastanówmy się, czy nie jest to potencjalne oszustwo. W takich przypadkach należy bezwzględnie rozłączyć się i starać się zweryfikować tożsamość osoby, która do nas dzwoniła albo kontaktowała się z nami w inny sposób, np. poprzez SMS, komunikator internetowy czy pocztę elektroniczną. Warto dwa razy zastanowić się i dokładnie wszystko sprawdzić przed wykonaniem czynności zleconej nam przez głos w słuchawce, aby nie stracić życiowych oszczędności.