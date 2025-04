Bezpieczeństwo na Święta Wielkanocne – jak uniknąć zagrożeń Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Przed nami Święta Wielkanocne – to czas przygotowań, podróży i rodzinnych spotkań. By upłynął on w radosnej, a zarazem spokojnej atmosferze – zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo na zakupach

Wszędzie tam, gdzie jest tłok – w centrach handlowych, na bazarach i w środkach komunikacji publicznej – zachowajmy szczególną ostrożność. W miejscach tych dość często dochodzi do kradzieży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Nie przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Zwróćmy uwagę na podręczne torby; nie pozostawiajmy ich bez opieki. Torebki lub saszetki z dokumentami nośmy pod pachą, co uniemożliwi ich wyrwanie lub odcięcie ich paska. Dyskretnie wybierajmy gotówkę z bankomatu, zasłaniając wpisywany przez nas PIN. Wybierajmy takie bankomaty, które są dobrze oświetlone i nie stoją na uboczu. Jeśli zdecydujemy się pobrać większą gotówkę, warto, by towarzyszył nam ktoś zaufany. Nie trzymajmy wypłaconych pieniędzy w jednym miejscu. Rozdzielmy je. Nawet jeżeli nasze kosztowności padną łupem kieszonkowca, nie stracimy wszystkiego.

Bezpieczeństwo naszych nieruchomości

Jeśli podczas Świąt Wielkanocnych pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie lub dom. Zakręćmy kurki z gazem, wodę, dokładnie zamknijmy drzwi i okna. Opuszczając mieszkanie – nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej.

Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zwracali uwagę na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego. Warto pomyśleć wcześniej o zabezpieczeniu swojego domu poprzez instalację systemu alarmowego. Zadbajmy o oświetlenie posesji, aby odstraszyć potencjalnego włamywacza. Nie trzymajmy też cennych rzeczy na widoku. Planując dłuższy wyjazd, rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych.

Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wyjazdu świątecznego, czy to do rodziny, czy na egzotyczną wycieczkę, zamieśćmy dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji, dworcach i lotniskach

W środkach komunikacji publicznej zachowujmy szczególną ostrożność. W takich miejscach często dochodzi do kradzieży. Kieszonkowcy wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Podobnie, uważajmy na dworcach, przystankach autobusowych i halach odlotów samolotu, gdzie panuje tłok i jesteśmy szczególnie narażeni na kradzież. Dlatego, pamiętajmy, aby bagaż mieć zawsze w zasięgu wzroku, a torebkę lub plecak trzymać z przodu, zamknięciem zwróconym do wewnątrz. Nie trzymajmy cennych przedmiotów i dokumentów w zewnętrznych kieszeniach naszej odzieży czy plecaka. Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie odpowiednich procedur przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Śmigus-dyngus

W tradycję świąt Wielkanocy wpisany jest tzw. Lany Poniedziałek, Dzień świętego Lejka, oblewanka lub polewanka albo po prostu śmigus-dyngus. Warto jednak w polewaniu wodą zachować umiar, aby miało ono charakter symboliczny i nie naraziło nikogo na przykrość, a także straty materialne. Tym samym, aby pięknej wielowiekowej tradycji stało się zadość, warto pamiętać o kilku zasadach.

Nie każdy może być zainteresowany udziałem w praktykach polewania się wodą, zwyczaj ten i z pozoru niewinna zabawa może skutkować przykrymi konsekwencjami, zarówno dla oblewających, w tym także sankcjami karnymi jak też oblewanych. Osoba, która kultywując tradycję oblewa wodą inną osobę, może swoim zachowaniem wyczerpać np. znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2023 r., poz. 2119, z późn. zm., zwanym dalej kw), polegającego w tym przypadku na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego, za które może grozić m.in. kara grzywny wymierzona w drodze postępowania mandatowego w wysokości do 500 zł. Na podobne konsekwencje prawne może narazić się osoba dopuszczająca się nieobyczajnego wybryku np. w postaci oblewania wodą pasażerów transportu publicznego – art. 140 kw, czy też rzucająca balonem wypełnionym wodą w pojazdy mechaniczne będące w ruchu – art. 76 kw. Innymi konsekwencjami wobec sprawców przytoczonych powyżej wykroczeń mogą być wymierzane przez sąd: kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, która w przypadku naruszeń z art. 51 kw i 76 kw może wynosić nawet do 5.000 zł.

W skrajnych przypadkach omawiane zachowanie może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.

Należy zaznaczyć, że w przedświątecznym okresie na ulicach naszych miast pojawi się więcej policjantów. W szczególności będą oni kontrolować dworce, przystanki, a także okolice centrów handlowych. Oprócz tych umundurowanych, nad naszym bezpieczeństwem czuwać będą również nieumundurowani funkcjonariusze Policji.

Radosnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych życzą funkcjonariusze i pracownicy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

(Biuro Prewencji KGP)