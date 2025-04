Rawscy policjanci zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem do supermarketu Data publikacji 18.04.2025 Powrót Drukuj W ciągu zaledwie doby rawscy policjanci ustalili i zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem do jednego z supermarketów w Rawie Mazowieckiej. Sprawcy, którzy użyli samochodu do sforsowania witryny sklepowej, zostali zatrzymani na sali kinowej podczas oglądania meczu. Dzięki sprawnej akcji rawskich policjantów odzyskano skradziony sprzęt.

Dzięki skutecznej i błyskawicznej akcji rawskich policjantów udało się zatrzymać trzech mężczyzn w wieku od 24 do 31 lat podejrzanych o włamanie do jednego z marketów na terenie Rawy Mazowieckiej. Do zdarzenia doszło 14 kwietnia 2025 roku. Około godziny 22:45 sprawcy, używając samochodu, sforsowali witrynę sklepową, a następnie dokonali kradzieży sprzętu elektronicznego, w tym laptopów, telefonów komórkowych oraz ekspresu do kawy. Łączna wartość strat skradzionego oraz uszkodzonego mienia przekroczyła 108 tysięcy złotych.

Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania operacyjne i dochodzeniowe. W ciągu niespełna 24 godzin od zgłoszenia policjanci ustalili tożsamość podejrzanych i namierzyli ich... w sali kinowej, gdzie beztrosko oglądali mecz piłkarski. Zatrzymanie przebiegło sprawnie, mężczyźni byli całkowicie zaskoczeni obecnością policjantów.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi rawskich policjantów, skradziony sprzęt został w większości odzyskany. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie meżczyzn. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Dwóch z mężczyzn działało w warunkach recydywy i grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Trzeciemu z mężczyzn grozi kara do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Łodzi / kc)