Wołanie o pomoc nie pozostało bez odpowiedzi

Data publikacji 18.04.2025

„Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli…” – te słowa roty ślubowania nabrały wyjątkowego znaczenia podczas nocnej interwencji funkcjonariuszy. Dzięki błyskawicznej reakcji i profesjonalnemu działaniu policjantów udało się uratować życie kobiety, która wzywała pomocy z własnego domu. Utrudniony dostęp do posesji i agresywny pies nie powstrzymały mundurowych przed niesieniem pomocy. To przykład odwagi, odpowiedzialności i gotowości do działania w każdej sytuacji.