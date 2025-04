Poszukiwany za przestępstwa seksualne wobec dzieci zatrzymany przez „łowców cieni” Data publikacji 18.04.2025 Powrót Drukuj 45-letni obywatel Litwy, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa seksualne wobec dzieci, został zatrzymany w jednym z moteli w okolicach Kartuz. Zatrzymanie było wynikiem współpracy podlaskich „łowców cieni” i litewskich policjantów. W działaniach wzięli udział także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Mężczyzna od połowy kwietnia był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Litewskie służby ścigały go za przestępstwa seksualne, których ofiarami były dzieci. Do odbycia miał zasądzoną karę 11 lat pozbawienia wolności, a w Polsce ukrywał się od marca. Osiedlił się w okolicach Kartuz, gdzie pracował w zakładzie przetwórstwa mięsnego, a mieszkał w jednym z moteli na terenie Pomorza. Liczył, że w Polsce pozostanie niezauważony. Nie docenił jednak determinacji funkcjonariuszy. W wyniku ścisłej współpracy podlaskich „łowców cieni” z policjantami z Litwy ustalono jego miejsce pobytu. Do zatrzymania doszło w motelu, w którym mieszkał , niespełna 48 godzin po tym, jak wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Trwają czynności związane z jego przekazaniem stronie litewskiej, gdzie odpowie za zarzucane mu czyny.