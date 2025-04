Policjanci uratowali dzieci z kamienicy objętej pożarem

Nowosolscy mundurowi kolejny raz udowodnili, że w chwili zagrożenia wykazują się ogromną odwagą i profesjonalizmem. Gdy we wtorek (15 kwietnia) przyjechali do pożaru kamienicy w Kożuchowie i usłyszeli, że w budynku znajdują się lokatorzy, natychmiast ruszyli z pomocą. Po dotarciu na miejsce natychmiast wynieśli dwoje dzieci z zadymionego pomieszczenia i ewakuowali jeszcze dwie osoby dorosłych. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa nie doszło do tragedii.