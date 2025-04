Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę. 52-latek odpowie za kilka przestępstw Data publikacji 18.04.2025 Powrót Drukuj Policjant z wydziału kryminalnego tczewskiej komendy, mimo że był po służbie, nie pozostał obojętny. Widząc podejrzane zachowanie kierowcy, zareagował błyskawicznie i udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu mężczyźnie. Wstępne badanie wykazało, że 52-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Ponadto był agresywny i groził funkcjonariuszom.

Przedwczoraj policjant z tczewskiego wydziału kryminalnego, jadąc swoim prywatnym samochodem, zauważył inny pojazd, którego styl jazdy wzbudził jego niepokój. Mężczyzna poruszał się w sposób wskazujący, że może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz natychmiast powiadomił dyżurnego komendy i podał lokalizację podejrzanego pojazdu.

W pewnym momencie kierowca zatrzymał się na zatoczce autobusowej. Policjant nie czekał ani chwili - podbiegł do samochodu, wyjął kluczyki ze stacyjki i wyczuł silny zapach alkoholu. Cały czas był w kontakcie z dyżurnym, a po chwili na miejsce dotarli funkcjonariusze z tczewskiej drogówki oraz policyjni wywiadowcy. Za kierownicą siedział 52-letni mężczyzna. Był pobudzony i agresywny. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do jednostki. Wstępne badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Zabezpieczono także jego krew do dalszych badań. To jednak nie koniec problemów mężczyzny.

Podczas zatrzymania znieważył interweniujących funkcjonariuszy oraz groził im pozbawieniem życia. Następnego dnia usłyszał dwa zarzuty, za groźby karalne i znieważenie policjantów. Po otrzymaniu wyników badań krwi najprawdopodobniej usłyszy też zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Postawa policjanta zasługuje na uznanie. Nawet po służbie nie pozostał obojętny wobec zagrożenia i zareagował wzorowo. Dzięki jego zdecydowanej reakcji być może udało się zapobiec tragedii na drodze.

Przypominamy, jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko wykroczenie czy przestępstwo — to realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś nietrzeźwy siada za kierownicą.