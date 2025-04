Odpowie za przestępstwa na tle rasowym Data publikacji 18.04.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, trzy dni po atakach na tle rasowym w trakcie niedzielnego meczu, zatrzymali 19-latka podejrzewanego o te czyny. Mieszkaniec powiatu głubczyckiego usłyszał 3 zarzuty związane z przestępstwami stosowania przemocy i znieważania na tle rasowym. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju i zakazem wstępu na masowe imprezy sportowe i mecze piłki nożnej.

13 kwietnia, w trakcie trwania meczu piłki nożnej, do działającego przy Stadionie Opolskim posterunku policji zgłosiło się dwóch mężczyzn. Pokrzywdzeni przekazali policjantom, że padli ofiarą znieważenia na tle rasowym. Dodatkowo jednego z nich napastnik miał uderzyć w tył głowy, również z powodu odmiennego koloru jego skóry. Funkcjonariusze po przyjęciu zawiadomienia rozpoczęli zbieranie materiału dowodowego, zeznań świadków i zapisów z monitoringu.

W trakcie prowadzonych czynności okazało się również, że ten sam agresor zaatakował kolejnego kibica w trakcie tego meczu. Powodem ataku również było tło rasowe. Potwierdzały to zarówno ustalenia śledczych, jak i informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej.

W środę 16 kwietnia, dzięki zebranemu przez kryminalnych z komendy miejskiej materiałowi dowodowemu, przystąpili oni do zatrzymania 19-letniego mieszkańca powiatu głubczyckiego. Podejrzewany mężczyzna został przewieziony na jednostkę Policji. Dzisiaj, 18 kwietnia usłyszał on w prokuraturze 3 zarzuty związane z przestępstwami na tle rasowym – stosowania przemocy oraz znieważenia na tle rasowym. Czyny te zostały zakwalifikowane jako czyny chuligańskie, co podnosi minimalny wymiar kary. Wobec mężczyzny został zastosowany dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakaz opuszczania kraju, zakaz wstępu na wszystkie masowe imprezy sportowe oraz zakaz wstępu na mecze piłki nożnej polskiej Ekstraklasy, mecze ligowe oraz mecze klas okręgowych. 19-latek ma również zakaz wstępu na mecze polskiej kadry narodowej lub polskich klubów poza granicami kraju. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia.