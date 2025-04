Przerwany handel narkotykami Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pod nadzorem 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przy wykorzystaniu szyfrowanego komunikatora wprowadzała do obrotu różnego rodzaju narkotyki. Policjanci zatrzymali 5 osób w wieku od 20 do 40 lat i przejęli ponad 11 kg środków odurzających m.in. haszyszu i mefedronu. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Intensywna praca operacyjna i działania analityczne doprowadziły funkcjonariuszy z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, do zatrzymania 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie na jednym z szyfrowanych komunikatorów, wprowadzali do obrotu na terenie całej Polski, różnego rodzaju narkotyki i leki psychotropowe. Podejrzani używając różnych metod anonimizacji i przy wykorzystaniu płatności kryptowalutowych, realizowali dostawy przy pomocy jednego z operatorów usług kurierskich. Dodatkowo dokonywali przemytu narkotyków z krajów UE i Ukrainy na teren Polski.

Policjanci zabezpieczyli ponad 11 kg. różnego rodzaju środków odurzających m.in. haszyszu i mefedronu.

Do zatrzymań mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat, którzy wcześniej byli już karani za podobne przestępstwa, doszło na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego i lubuskiego. Podejrzani usłyszeli zarzuty karne i zastosowano wobec całej piątki środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.