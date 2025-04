Krakowscy policjanci rozbili szajkę oszustów. „Zleceniodawca”, „logistyk” i „odbierak” zatrzymani Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej rozbili kolejną szajkę oszustów działających metodą „na legendę”. Na początku marca br. funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 29-letniego „odbieraka”, który zgłosił się po pieniądze do jednego z krakowskich seniorów. 14 kwietnia br. na terenie woj. śląskiego policjanci zatrzymali dwóch kolejnych członków szajki.

6 marca br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który zgłosił się po pieniądze do jednego z krakowskich seniorów. Starszy pan, oszukany na tzw. legendę, chciał przekazać przestępcom ponad 55 tys. złotych. Wtedy do akcji wkroczyli krakowscy policjanci, którzy zatrzymali 29-latka. Mężczyzna w trakcie zatrzymania zachowywał się agresywnie, znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną policjanta. Funkcjonariusze odzyskali całość pieniędzy należących do seniora.

Zatrzymanie 29-latka nie zakończyło sprawy, bowiem policyjny trop prowadził do kolejnych oszustów działających metodą „na legendę”, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. W poniedziałek, 14 kwietnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej pojechali do Chorzowa, gdzie w jednym z mieszkań przebywać miał mężczyzna pełniący w grupie rolę „zleceniodawcy”. Wytypowany 24-latek ukrył się przed policjantami w szafie. W trakcie zatrzymania 24-latek narodowości romskiej zachowywał się agresywnie, utrudniał funkcjonariuszom przeprowadzenie czynności. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary czterech miesięcy pozbawienia wolności.

Następnie krakowscy policjanci pojechali do Katowic, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali 49-latka narodowości romskiej, który w szajce był „logistykiem” przewożącym „odbieraków”. W mieszkaniu przebywała również 39-latka, która po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazała się być osobą poszukiwaną do odbycia kary 7 miesięcy więzienia. Kobieta została zatrzymana i przekazana śląskim funkcjonariuszom, którzy wykonali z nią dalsze czynności.

24-latek i 49-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu wykonali z nimi niezbędne czynności.

Decyzją Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały wobec każdego z mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Członkowie szajki odpowiedzą za oszustwo, za co grozić im może do 8 lat więzienia. Ponieważ 29-latek i 24-latek działali w warunkach recydywy muszą liczyć się z surowszym wymiarem kary. Ponadto 29-latek poniesie odpowiedzialność karną za znieważenie funkcjonariusza oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, za co kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia. 24-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę więzienia.