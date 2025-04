34-latek zatrzymany przez policjanta po służbie - kradł paliwo, miał narkotyki i potrójny zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Czujność pokrzywdzonego oraz sąsiadów i policjanta po służbie doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, który próbował ukraść paliwo z maszyn budowlanych. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z posesji w powiecie kołobrzeskim, gdzie podejrzany wraz z partnerką usiłował spuścić paliwo z koparek.

Przy zatrzymanym ujawniono pompkę do spuszczania paliwa oraz inne narzędzia mogące służyć do popełnienia przestępstwa. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli także dowód osobisty, prawo jazdy, kartę płatniczą i książeczkę wojskową, nienależące do podejrzanego. Dodatkowo policjanci znaleźli podczas czynności dwa komplety tablic rejestracyjnych.

Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty:

usiłowanie kradzieży z włamaniem,

posiadania ponad 3 gramów metamfetaminy,

niestosowania się do potrójnego zakazu prowadzenia pojazdów,

ukrywania dokumentów, do których nie miał prawa.

Jak się okazało, 8 stycznia br. mężczyzna powinien stawić się do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych.

Zatrzymano również jego partnerkę, 22-latka usłyszała zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu z podejrzanym.

Sprawa trafi do sądu. Mężczyźnie grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności, w związku z tym, że działał w warunkach recydywy.