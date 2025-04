Kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Lęborscy kryminalni zatrzymali 36-latka, przy którym znaleźli około 2,5 kilograma środków będących najprawdopodobniej narkotykami. Mężczyzna spakował zabronione substancje do walizki i właśnie wychodził z nią z mieszkania, gdy drogę zagrodzili mu policjanci. 36-latek będzie odpowiadał nie tylko za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, ale również za przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Zabezpieczone przez funkcjonariuszy środki to najprawdopodobniej kokaina, amfetamina, MDMA, marihuana, substancje psychotropowe 3-CMC i 4-CMC.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne, pojechali w minioną środę (16 kwietnia) do mieszkania 36-latka, który według ich informacji miał posiadać znaczne ilości narkotyków.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, 36-latek właśnie wychodził z mieszkania z walizką podróżną. Policjanci sprawdzili co w niej się znajduje i znaleźli około 2,5 kilograma różnego rodzaju substancji (m.in. susz roślinny, kilkaset różnokolorowych tabletek, kryształki, zbrylony proszek w białym i żółtym kolorze), które zabezpieczyli i wstępnie przebadali narkotestem. Okazało się, że to najprawdopodobniej kokaina, amfetamina, MDMA, marihuana i środki psychotropowe. Kolejne zabronione substancje w postaci białej substancji kryminalni znaleźli w kieszeni spodni 36-latka. Wszystkie środki zostały przekazane biegłemu do szczegółowych badań. Przeprowadzone w laboratorium kryminalistycznym wyniki wstępnego częściowego badania około 1,7 kg samego tylko proszku i kryształków wskazują na to, że to kokaina, amfetamina, substancje psychotropowe 3-CMC i 4-CMC, z których łącznie można przygotować około 5600 porcji handlowych narkotyku.

36-latek został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. W piątek (18 kwietnia) mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. 36-latkowi grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy wyjaśniają, w jakich okolicznościach wszedł w posiadanie zabronionych substancji.