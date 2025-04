Zwłoki pozbawione wnętrzności - policjanci rozwiązali sprawę zabójstwa Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku oraz determinacji policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku doszło do zatrzymania i ogłoszenia zarzutów trzem osobom mającym związek z zabójstwem i znieważeniem zwłok 60-letniego mieszkańca Słupska, którego ciało pozbawione wnętrzności znaleziono w wannie w jednym z mieszkań w lipcu 2024 roku.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku we współpracy z prokuratorami Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prowadzą śledztwo dotyczące brutalnego zabójstwa 60-letniego mężczyzny.

Makabrycznego odkrycia dokonano 10 lipca 2024 roku. Natychmiast po zgłoszeniu mieszkańców, którzy zaniepokojeni brakiem kontaktu z sąsiadem i włączonym w jego mieszkaniu od dłuższego czasu światłem, na miejscu pojawili się policjanci.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego, dochodzeniowo śledczego z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Gdańsku, zabezpieczyli ślady i dowody. Od początku sprawa została potraktowana priorytetowo, ze względu na jej brutalny charakter oraz podejrzenie zaplanowanego działania sprawców. Na podstawie wyników sekcji zwłok oraz przesłuchań świadków policjanci ustalili, że do zabójstwa 60-letniego wówczas mężczyzny doszło w grudniu 2023 roku. Zwłoki ofiary leżały w wannie, znajdowały się w zaawansowanym stopniu rozkładu i były pozbawione wnętrzności.

Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, prowadzili działania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze. Ustalono możliwy przebieg zdarzenia oraz relacje między ofiarą a podejrzanymi. Policjanci przeprowadzili dziesiątki przesłuchań, przeanalizowali zapisy z kamer monitoringów, a także przeprowadzili szczegółową rekonstrukcję miejsca zbrodni.

Kryminalni rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat tego przestępstwa. Policjanci wytypowali krąg osób mogących mieć związek ze zdarzeniem oraz wiedzę o okolicznościach, w jakich doszło do zabójstwa.

Kluczową rolę w śledztwie odegrali również biegli z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki. Policjanci uzyskali m.in. opinie ekspertów z zakresu genetyki, plam krwawych, daktyloskopii i entomologii.

Dzięki zabezpieczeniu materiału biologicznego i śladów na miejscu zbrodni możliwe było precyzyjne powiązanie osób zatrzymanych ze sprawą. Do zatrzymań doszło 14 i 15 kwietnia tego roku. Zatrzymani to osoby w wieku 36, 44 i 49 lat, które zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszały zarzuty.

36-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i znieważenia zwłok. 44-latek usłyszał zarzut utrudniania postępowania karnego, pomagając podejrzanemu uniknąć odpowiedzialności karnej poprzez m.in. zacieranie śladów zbrodni oraz zarzut znieważenia zwłok. Z kolei zatrzymana przez policjantów 49-letnia kobieta usłyszała zarzut niezawiadomienia o przestępstwie, mimo że wiedziała o zbrodni.

Wobec podejrzanych mężczyzn sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Kobieta została objęta dozorem Policji.