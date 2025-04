Policyjna eskorta rannej 2-latki do szpitala

Policjanci jarosławskiej drogówki eskortowali mini coopera, którym rodzice wieźli do szpitala w Przemyślu ranne dziecko. 2-latka uderzyła się w element bramy ogrodzeniowej i doznała urazu głowy. Rodzice nie tracąc cennego czasu, postanowili własnym transportem zawieźć córeczkę do placówki medycznej. O pomoc poprosili policjantów, którzy zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Mundurowi bez chwili wahania wykonali pilotaż, pomagając rodzicom w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala.