Policjant po służbie rozpoznał oszusta - zatrzymali go wywiadowcy z OPP w Katowicach Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj Naczelnik wydziału kryminalnego jednego z katowickich komisariatów Policji, będąc po służbie, zauważył podejrzane zachowanie młodego mężczyzny przy bankomacie przy al. Korfantego. Jego szybka reakcja doprowadziła do zatrzymania 17-letniego obywatela Ukrainy, który wypłacał pieniądze przy użyciu kodów BLIK pochodzących z oszustw.

Dzięki czujności katowickiego policjanta po służbie oraz sprawnej interwencji funkcjonariuszy Nieumundurowanej Grupy Wsparcia OPP w Katowicach doszło do zatrzymania oszusta działającego metodą na BLIK. Policjant, który w czasie wolnym znajdował się w pobliżu bankomatu przy al. Korfantego, zauważył młodego mężczyznę wielokrotnie wypłacającego duże kwoty pieniędzy. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia stróża prawa, który natychmiast poinformował o tej sytuacji dyżurnego katowickiej komendy miejskiej.

Na miejsce skierowano policyjnych wywiadowców, którzy potwierdzili, że 17-letni obywatel Ukrainy korzystał z telefonu, na który otrzymywał kody BLIK od różnych osób i wypłacał pieniądze. Mężczyzna tłumaczył, że nie zna nadawców kodów, a jego zadaniem było wypłacenie gotówki i wpłacenie jej do „bitomatu” - bankomatu służącego do wymiany kryptowalut, za co miał otrzymać 500 złotych.

Przy zatrzymanym policjanci znaleźli blisko 23 tysiące złotych pochodzące z nielegalnych transakcji. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ, gdzie usłyszał 16 zarzutów dotyczących oszustw komputerowych. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, aby nie udostępniać nikomu kodów BLIK ani innych danych dostępowych do kont bankowych. Dzięki szybkiej reakcji policjanta po służbie udało się przerwać proceder i zapobiec dalszym oszustwom.