Kluczborscy policjanci rozbili grupę przestępczą kradnącą samochody Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj Nawet 15 lat więzienia grozi członkom grupy przestępczej rozpracowanej przez kluczborskich kryminalnych. Mężczyźni w wieku od 35 do 52 lat kradli auta na terenie trzech województw. Skradzione samochody sprzedawali w całości, jak również na części. Podejrzani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także włamań do samochodów, ich kradzieży oraz przestępstwa paserstwa. Pięciu z nich sąd aresztował na 3 miesiące, natomiast wobec jednego mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór. Odzyskane przez policjantów mienie sięga 2 mln zł.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, przeprowadzili skoordynowaną akcję, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów. Działania operacyjne, prowadzone przez kilka tygodni, zakończyły się zatrzymaniem sześciu mężczyzn w wieku od 35 do 52 lat w trakcie przestępczego procederu.

Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego, gdzie przestępcy przechowywali skradzione pojazdy pochodzące z trzech województw – opolskiego, dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Wśród zabezpieczonych samochodów znalazły się busy i auta osobowe. Ponadto, podczas przeszukania jednej z posesji, policjanci ujawnili luksusowy pojazd marki Mercedes G klasa, skradziony wcześniej na terenie Szwajcarii. Wartość tego auta oszacowano na ponad milion złotych.

Akcją na miejscu dowodził komendant kluczborskiej Policji. Dzięki jego koordynacji oraz zaangażowaniu wszystkich uczestniczących jednostek odzyskano łącznie siedem pojazdów z czego cztery busy marki Iveco oraz Fiat skradzione m.in. na terenie powiatu kluczborskiego. Łączna wartość odzyskanego mienia to blisko 2 mln zł. Co więcej, na poczet przyszłych kar, policjanci zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości 120 tys. zł.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym mężczyznom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzech z nich usłyszało zarzuty kradzieży i włamań do pojazdów natomiast pozostałym trzem przedstawiono zarzuty paserstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pięciu podejrzanych. Szósty decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym. Zatrzymanym grozi kara nawet 15 lat więzienia.

( KWP w Opolu / kp)

