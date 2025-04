Dzielnicowi uratowali mężczyznę, który znajdował się w sytuacji zagrażającej jego życiu Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Iłowej, w powicie żagańskim, otrzymał wiadomość SMS, z której wynikało, że życie nadawcy może być zagrożone. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość tej osoby i rozpoczęli poszukiwania na terenie miasta. Mężczyzna został odnaleziony w stawie, był już bardzo wyziębiony. Policjanci natychmiast wyciągnęli go z wody i udzielili pomocy. Został on przewieziony do szpitala, jego życiu nic nie zagraża.

We wtorek rano, 22.04.2025 r., młodszy aspirant Paweł Pakulski z iłowskiego komisariatu otrzymał wiadomość SMS, z treści którego wynikało, że życie nadawcy może być zagrożone. Policjant wraz z drugim dzielnicowym, starszym aspirantem Adamem Florczakiem, ustalił tożsamość mężczyzny oraz jego miejsce zamieszkania. Po,imo wielu prób kontaktu telefonicznego mieszkaniec powiatu żagańskiego nie odbierał. Funkcjonariusze pojechali do jego domu, jednak nikogo tam nie zastali. Mundurowi dokładnie sprawdzali ulice oraz miejsca, w których mógł się znajdować poszukiwany. Po kilkunastu minutach udali się na jeden z akwenów w pobliżu miasta. Tam, w wodzie, zobaczyli mężczyznę. Policjanci zaczęli z nim rozmawiać, a następnie wyciągnęli go ze zbiornika. Mężczyzna był mocno wyziębiony. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Do czasu przybycia karetki funkcjonariusze ogrzewali go w radiowozie, następnie został on przewieziony do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża.

Profesjonalne, szybkie działanie dzielnicowych oraz doskonała znajomość terenu doprowadziło do uratowania ludzkiego życia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami.