Po dachu radiowozu, przez okno, aby ratować ludzkie życie

Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie policjantów udało się skutecznie uratować zdrowie, a nawet życie dwóm starszym kobietom. Do zdarzenia doszło we wtorek (22 kwietnia) w jednym z mieszkań na terenie Skwierzyny. Policjanci otrzymali zgłoszeniem od zaniepokojonej kobiety, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu ze swoją sąsiadką. Mundurowi dostali się przez okno do mieszkania, gdzie udzielili kobietom pomocy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu sierżant sztabowy Patryk Maciejewski oraz sierżant Rafał Mikanowicz we wtorek (22 kwietnia) zostali skierowani na interwencję w związku ze zgłoszeniem dotyczącym braku kontaktu z jedną z mieszkanek bloku. Zaniepokojona sąsiadka poinformowała, że starsza kobieta nie wychodziła z mieszkania, nie odpowiadała na wezwania, a zza drzwi słyszała dochodzące odgłosy mogące wskazywać na to, że potrzebuje pomocy. Po rozpoznaniu sytuacji i braku możliwości wejścia do mieszkania policjanci zdecydowali się na dostanie się do środka przez uchylone okno. Szybko podjęli decyzję, żeby wykorzystać do tego dach radiowozu. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali dwie kobiety w wieku 97 oraz 66 lat, które natychmiast potrzebowały pomocy – obie znajdowały się na podłodze z objawami wyczerpania. Policjanci udzielili im pierwszej pomocy przedmedycznej wspólnie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skwierzyny, a następnie przekazali poszkodowane wezwanym na miejsce ratownikom medycznym.

To zdarzenie jest wyrazistym przykładem odpowiedzialnej i skutecznej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Dzięki zdecydowanej postawie, szybkości działania oraz gotowości do niesienia pomocy, udało się zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie. To właśnie takie sytuacje ukazują istotę policyjnej służby - obecność tam, gdzie zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo obywateli oraz działania podejmowane z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)