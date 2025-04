Zgubił się w lesie, aby się w nocy ogrzać przykrywał się mchem i liśćmi. Z pomocą przyszli ostrołęccy policjanci Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu policjantów z posterunku w Kadzidle w zaledwie dwie godziny od zgłoszenia odnaleziony został zaginiony 68-letni mężczyzna. Okazało się, że wracając z kościoła pomylił drogę do domu. Senior noc spędził w lesie, gdzie przykrywał się liśćmi i mchem. Kiedy policjanci go odnaleźli był wyczerpany i nie miał siły wstać. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia. Dzięki sprawnej akcji poszukiwawczej 68-latkowi nie grozi już niebezpieczeństwo.

„Pomagamy i chronimy”, to nie tylko policyjne hasło, ale przede wszystkim działania skierowane do osób potrzebujących pomocy. Po raz kolejny swoim działaniem udowodnili to mundurowi z Posterunku Policji w Kadzidle, kiedy wczoraj, 22.04.2024 r., otrzymali zgłoszenie dotyczące zaginięcia 68-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Rodzina zaginionego przekazała, że mężczyzna wyszedł w minioną niedzielę, 20.04.2024 r., do kościoła od tego czasu nie ma z nim kontaktu.

Natychmiast rozpoczęły się policyjne poszukiwania, sprawdzano wiele adresów i miejsc, w których zaginiony mógł przebywać. Po kilku minutach w lokalnych mediach policjanci zamieścili rysopis zaginionego. Policjanci stworzyli także plan dróg powrotnych z kościoła do jego miejsca zamieszkania sprawdzając każdą z dróg.

Po sprawdzeniu kolejnej drogi kilka metrów od mało uczęszczanej ścieżki w lesie policjanci zauważyli leżącego mężczyznę. Kiedy podeszli bliżej potwierdzili, że mają do czynienia z poszukiwanym seniorem, który powiedział, że jest wycieńczony i nie ma siły nawet wstać. Dodał, że pomylił drogi i kiedy zapadł zmrok postanowił, że spędzi noc w lesie okrywając się mchem i liśćmi.

Policjanci udzielili 68-latkowi pierwszej pomocy i opiekowali się nim do przyjazdu na miejsce załogi karetki pogotowia.