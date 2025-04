Kobieca twarz służby - międzynarodowy dialog policjantek w Gimborn Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj W siedzibie IBZ Schloss Gimborn w Niemczech w dniach 13–17 kwietnia 2025 roku odbyło się międzynarodowe seminarium pod hasłem „Embracing an Inclusive Vision for the Future II”, zorganizowane w ramach projektu #SHEisIPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Wydarzenie stanowiło kontynuację działań na rzecz wzmocnienia roli kobiet w strukturach policyjnych oraz promowania idei równości, różnorodności i inkluzywności w służbach mundurowych na całym świecie.

Głównym celem seminarium było stworzenie przestrzeni do budowania sieci wsparcia i współpracy między kobietami w mundurach, rozwój kompetencji zawodowych i osobistych uczestniczek, dzielenie się dobrymi praktykami jak również zwiększenie widoczności kobiet w strukturach organizacji oraz ich reprezentacji na stanowiskach decyzyjnych.

Projekt #SHEisIPA, którego liderką jest Karen Duckworth został stworzony jako odpowiedź na potrzebę budowania silnego, kobiecego głosu wewnątrz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz przyciągania większej liczby kobiet do pracy w mundurze.

W seminarium udział wzięło 45 policjantek i policjantów z 25 krajów, reprezentujących różne kontynenty, kultury i systemy policyjne. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Eswatini, Czarnogóry, Danii, Kenii, a także Polski, Irlandii, Holandii, Niemiec, Norwegii i wielu innych państw.

Program wydarzenia był niezwykle bogaty i zróżnicowany – obejmował zarówno wykłady jak i warsztaty m.in.:

Warsztat „ Enhancing Potential and Creating Opportunities ” prowadzony przez Hannah Wheeler, dotyczący budowania pewności siebie, sieci kontaktów oraz strategii rozwoju zawodowego kobiet.

” prowadzony przez Hannah Wheeler, dotyczący budowania pewności siebie, sieci kontaktów oraz strategii rozwoju zawodowego kobiet. „ Empowered to Lead ” – inspirująca prelekcja Ruth Busby o przywództwie kobiet w zdominowanych przez mężczyzn strukturach.

” – inspirująca prelekcja Ruth Busby o przywództwie kobiet w zdominowanych przez mężczyzn strukturach. „ Technology Supporting Success ” – nowoczesne narzędzia ( ChatGPT , Mailchimp , media społecznościowe) wspierające rozwój kobiet w policji - prezentacja Kirsten De Jong.

” – nowoczesne narzędzia ( , , media społecznościowe) wspierające rozwój kobiet w policji - prezentacja Kirsten De Jong. Prezentacja inicjatywy „ HeForShe ” przez Liam’a Busby’ego, która zachęca mężczyzn do aktywnego wspierania równości płci.

” przez Liam’a Busby’ego, która zachęca mężczyzn do aktywnego wspierania równości płci. Cykl wystąpień „ Empowering Women Through My Policing Journey ” - niezwykle osobiste i inspirujące historie kariery kobiet z Czarnogóry, Holandii i Norwegii, pokazujące zarówno sukcesy, jak i wyzwania w pracy w służbach mundurowych.

Ważnym punktem programu było wystąpienie nadkomisarz Anety Sobieraj, Rzeczniczki Prasowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, która została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu by opowiedzieć o „100-leciu kobiet w polskiej Policji”. W swoim wykładzie zaprezentowała historyczny przegląd obecności kobiet w polskich służbach, podkreślając rolę pionierek takich jak Stanisława Filipina Paleolog, oraz pokazała współczesne wyzwania i osiągnięcia polskich funkcjonariuszek. Była to znakomita okazja by podkreślić przypadającą w tym roku 100. rocznicę kobiet w Polskiej Policji.

Dodatkowo w trakcie seminarium odbyły się dwie sesje World Café, umożliwiające wymianę doświadczeń i refleksji w mniejszych grupach, a także raportowanie wniosków, które mogą być wdrażane lokalnie po zakończeniu seminarium.

Uczestnicy odwiedzili również Komendę Policji w Kolonii, gdzie wystąpiła Silke Paul, Prezydentka IPA Köln. Podzieliła się swoją drogą zawodową oraz doświadczeniem w przełamywaniu stereotypów i budowaniu pozycji kobiety - liderki w strukturach policyjnych.

Seminarium zakończyło się wspólną kolacją integracyjną w jednej z tradycyjnych restauracji w Kolonii, co sprzyjało dalszemu budowaniu relacji i wymianie inspiracji.

Seminarium „Embracing an Inclusive Vision for the Future II” udowodniło, jak wielka siła tkwi we współpracy, różnorodności i wzajemnym wsparciu. Przedstawione historie, aktywności i narzędzia mogą stać się impulsem do wprowadzania rzeczywistych zmian na poziomie lokalnym i międzynarodowym w strukturach policyjnych.

Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację działań projektu #SHEisIPA oraz zachęcali do tworzenia lokalnych inicjatyw w duchu inkluzywności, otwartości i równości.