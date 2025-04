CBZC przerywa proceder oszustw na BLIKA Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy współpracy z policjantami z KPP w Hajnówce, rozbili grupę przestępczą, zajmującą się dokonywaniem przestępstw finansowych.

Białostoccy funkcjonariusze w trakcie wielomiesięcznego postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce i przeanalizowaniu znacznej ilości zgromadzonych danych, ujawnili i przerwali działania grupy przestępczej działającej na terenie Hajnówki (woj. podlaskie). Współpraca z policjantami z KPP w Hajnówce pozwoliła na ustalenie schematu działania przestępców, wykorzystanych przez nich narzędzi i ustalenie ich członków z podziałem na pełnione w grupie role, tj. organizatorów procederu oraz figurantów werbujących uczestników i wypłacających pochodzącą z przestępstw gotówkę.

Przestępczy proceder polegał na bezprawnym uzyskaniu dostępu do kont na popularnym portalu społecznościowym, co pozwalało na podszycie się pod właściciela konta i rozsyłanie do jego znajomych wiadomości z prośbą o kod BLIK. Pretekstem do przekazania kodu była konieczność zapłaty za pilne zamówienie. W ten sposób przestępcy mogli oszukać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób z terenu całego kraju. Obecnie ustalono, że straty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych, a mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Rolą zatrzymanych była realizacja wyłudzonych kodów i wypłacanie pieniędzy w bankomatach, a następnie przekazywanie ich kolejnym uczestnikom grupy przestępczej.

Policjanci zabezpieczyli narzędzia oraz przedmioty służące i wykorzystywane do popełnienia przestępstw. Ustalili również i zabezpieczyli środki finansowe oraz dwa samochody należące do sprawców.

W sprawie zatrzymano dwie osoby zaangażowane w przestępczy proceder. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postępowanie ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są dalsze zatrzymania.

( CBZC / kc)