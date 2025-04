Strzyżowscy kryminalni przejęli ponad 3 kg narkotyków Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Ponad 3 kilogramy środków odurzających zabezpieczyli policjanci Wydziału Kryminalnego strzyżowskiej jednostki na terenie powiatu strzyżowskiego. 25-letni mężczyzna, który został zatrzymany do tej sprawy usłyszał zarzut posiadania, udzielania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Tuż przed świętami wielkanocnymi, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie substancje zabronione. Podczas przeszukania wynajmowanego przez 25-latka domu, w jednym z pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili znaczną ilość worków foliowych wraz z zawartością substancji w postaci kryształków, białego proszku oraz suszu roślinnego. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że zabezpieczone substancje to narkotyki. Jednak to nie koniec problemów mężczyzny.

W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili również, że mężczyzna udzielał narkotyków osobie nieletniej. Łączna waga zabezpieczonych substancji to ponad 3 kg narkotyków, których wartość czarnorynkowa wynosi ponad 120 tys. zł. Ilość zabezpieczonych substancji jednoznacznie wskazywała na fakt, że zatrzymany do sprawy mężczyzna przygotowywał się do handlu tymi środkami.

Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego strzyżowskiej jednostki zgromadzony został obszerny materiał dowodowy. Na postawie analizy akt sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wobec 25-letniego mieszkańca powiatu ropczycko-sędziszowskiego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.