Oszustwo MALWARE NFC. Na czym polega i jak się przed nim uchronić? Data publikacji 24.04.2025 Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji przestrzegają przed nowym sposobem oszustwa na klientach banków.

Na czym polega ten rodzaj oszustwa?

Do klienta banku telefonuje oszust, który pod pozorem oferowania różnych atrakcyjnych korzyści finansowych, np. obietnicy dużych zysków z funduszy inwestycyjnych, namawia do zainstalowania na swoim telefonie komórkowym aplikacji, np. fałszywej aplikacji Revolut lub fałszywej aplikacji jakiegokolwiek banku. Następnie przy wykorzystaniu różnych technik manipulacji nakłania ofiarę do przyłożenia swojej karty płatniczej do swojego telefonu (pod pretekstem weryfikacji), a następnie podania kodu PIN. Czynność ta ma na celu uzyskanie danych karty przez NFC (z ang. Near Field Communication). To technologia bezprzewodowej komunikacji bliskiego zasięgu, umożliwiająca wymianę danych między urządzeniami znajdującymi się blisko siebie. Czynność ta jest podobna do tej, którą wykonujemy w sklepie, płacąc zbliżeniowo kartą za pomocą terminala płatniczego.

Dane karty poprzez internet są przekazywane do przestępcy, który jest przy bankomacie i dokonuje wypłaty gotówki. Transakcja taka jest traktowana przez bank jako wypłata środków finansowych za pomocą technologii zbliżeniowej.

Jak się chronić?

Nie instalować żadnych aplikacji z podejrzanych źródeł lub przesłanych przez nieznane osoby. Jeżeli jakakolwiek aplikacja bankowa wymusza na Tobie np. podanie hasła do bankowości elektronicznej, podanie PIN-u, numeru PESEL lub przyłożenia swojej karty bankowej do czytnika NFC - powinieneś znacznie zwiększyć czujność i niezwłocznie skontaktować się z Działem Bezpieczeństwa swojego Banku. Zadzwoń, dowiedz się, czy nie jesteś ofiarą oszustów.

Pamiętaj:

nie przekazuj podczas rozmowy telefonicznej żadnych newralgicznych i wrażliwych danych!

gdy otrzymasz telefon od „pracownika banku”, który prosi o przekazanie jakichkolwiek Twoich danych wrażliwych – zakończ rozmowę i skontaktuj się z Działem Bezpieczeństwa swojego Banku.

nie reaguj na telefony z propozycjami szybkiego i łatwego zarobku. Z ogromnym prawdopodobieństwem jest to oszustwo, które może doprowadzić do utraty Twoich oszczędności.