Bohaterowie codzienności, czyli ziębiccy policjanci w akcji Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja policjantów oraz czujność mieszkańców zapobiegły tragedii, do której mogło dojść w jednej z miejscowości w gminie Ziębice. Funkcjonariusze, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru, weszli do zadymionego mieszkania, by sprawdzić, czy ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy. Choć w lokalu nie było ludzi, policjanci wspólnie z mieszkańcami budynku ewakuowali trzy przestraszone psy. To przykład odwagi, empatii i lokalnej solidarności, która w sytuacjach kryzysowych potrafi zadziałać szybciej niż ogień.

23 kwietnia br., tuż po godzinie 17:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym na terenie gminy Ziębice. Z mieszkania wydobywał się dym, istniało podejrzenie pożaru, który mógł stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Policyjny patrol, który jako pierwszy dotarł na miejsce, zareagował błyskawicznie. Funkcjonariusze, nie bacząc na ryzyko, podjęli decyzję o wejściu do zadymionego lokalu. Ich priorytetem było sprawdzenie, czy w mieszkaniu nie ma osób wymagających natychmiastowej pomocy.

Po wejściu do wnętrza okazało się, że żadna osoba nie przebywała w mieszkaniu, jednak policjanci zauważyli trzy wystraszone psy. Zwierzęta zostały bezpiecznie ewakuowane z pomocą jednego z mieszkańców budynku oraz sąsiadów, którzy od samego początku aktywnie włączyli się w działania ratunkowe.

Należy również podkreślić właściwą postawę mieszkańca, który jako pierwszy zauważył zagrożenie i powiadomił służby. Jego szybka reakcja pozwoliła uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się ognia i poważniejszego zadymienia pozostałych lokali. To dowód na to, jak ogromne znaczenie ma obywatelska czujność i odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo.

Podczas działań jedna z policjantek zatruła się dymem i konieczna była interwencja zespołu ratownictwa medycznego. Funkcjonariuszka została przewieziona do szpitala na obserwację, na szczęście, nie odniosła poważnych obrażeń i jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pożar został szybko opanowany przez strażaków, a mieszkańcy po akcji gaśniczej mogli bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Sytuacja zakończyła się szczęśliwie, dzięki wspólnemu działaniu Policji, służb ratowniczych i lokalnej społeczności.

Wydarzenie to przypomina, jak ważne są działania prewencyjne. W takich przypadkach kluczowe znaczenie mogą mieć czujki czadu i dymu. Czad, czyli tlenek węgla, to gaz bezwonny, który może działać podstępnie i szybko doprowadzić do tragedii. Choć w tym przypadku mieszkańców nie było w domu, sytuacja mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Warto więc rozważyć montaż tych niewielkich, ale niezwykle skutecznych urządzeń w każdym domu.

Interwencja ząbkowickich policjantów to nie tylko przykład odwagi, ale i serca – gotowości niesienia pomocy bez względu na okoliczności. Dzięki współdziałaniu służb i społeczności lokalnej udało się uniknąć tragedii i uratować to, co najcenniejsze.