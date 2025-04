Kierował pod wpływem narkotyków, ze sobą wiózł też haszysz i kuszę Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj 55-letni gdynianin został zatrzymany do kontroli, bo jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Za to wykroczenie został ukarany mandatem i gdy już odjeżdżał funkcjonariusz poczuł zapach marihuany wydobywający się z jego auta. Okazało się, że mężczyzna kierował pod wpływem THC i przy sobie miał ponad 100 porcji haszyszu. Oprócz tego miał też kuszę, na którą wymagana jest rejestracja. Wczoraj podejrzany usłyszał zarzuty za dwa przestępstwa i wykroczenie, a prokurator dodatkowo zastosował wobec niego dozór policyjny.

W zeszły wtorek na Alei Niepodległości w Sopocie jadący motocyklem policjant zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Land Rover, który jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Od razu zatrzymał go do kontroli drogowej i za popełnione wykroczenie ukarał 55-latka z Gdyni mandatem w wysokości 100 złotych oraz 5 punktami karnymi. Na tym interwencja by się zakończyła, ale…

Gdy kierujący odjeżdżał z miejsca kontroli policjant poczuł charakterystyczny zapach marihuany wydobywający się z jego auta i ruszył za kierowcą. Mężczyzna w rozmowie zaprzeczył, by miał coś przy sobie lub kierował pod wpływem narkotyków, ale było inaczej... W wyniku prowadzonych działań policjanci zabezpieczyli haszysz, który 55-latek miał przy sobie, a ponadto wstępne badanie jego śliny potwierdziło obecność THC i pobrano mu krew do badań. Okazało się też, że gdynianin przewoził w aucie kuszę bez rejestracji, co jest wykroczeniem. Kuszę zabezpieczono, a zatrzymany 55-latek trafił do policyjnej celi. Policjanci elektronicznie zatrzymali mu również prawo jazdy oraz zabezpieczyli jego samochód.

Wczoraj, 23 kwietnia, prokurator ogłosił podejrzanemu zarzuty za przestępstwa posiadania 124 porcji haszyszu i kierowania pod wpływem środka odurzającego. Po przesłuchaniu zastosował też wobec niego dozór policyjny polegający na osobistym stawiennictwie w jednostce Policji oraz obowiązku informowania o zamierzonym wyjeździe trwającym więcej niż 7 dni oraz o terminie powrotu. Za oba czyny mieszkaniec Gdyni odpowie wkrótce przed sądem. Ponadto usłyszał on zarzut posiadania kuszy bez wymaganej rejestracji i za to wykroczenie również odpowie przed sądem.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie samochodem pod wpływem środka odurzającego to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia.