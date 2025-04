Koluszkowscy policjanci odnaleźli kobietę zaginioną na terenie Niemiec Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Policyjny patrol otrzymał zgłoszenie, iż na terenie Berlina zaginęła seniorka. Zdrowie i bezpieczeństwo 73-letniej kobiety mogło być zagrożone. Policjanci mieli informację, że może przebywać na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Mundurowi bardzo uważnie patrolowali gminę Nowosolna kiedy zauważyli zagubioną 73-latkę, otoczyli ją opieką i przekazali zaniepokojonemu synowi.

23 kwietnia 2025 roku tuż po godzinie 10:00 koluszkowski patrol interwencyjny otrzymał zgłoszenie, że niemiecka policja poszukuje zaginionej 73-latki. Wszystko wskazywało na to, że kobieta wsiadła w Berlinie do volkswagena i odjechała w nieznanym kierunku, nie informując o tym członków rodziny.

Z informacji jakie posiadali policjanci wynikało, że kobieta może znajdować się na terenie Polski, w okolicach powiatu łódzkiego wschodniego. Z uwagi na stan psycho - fizyczny, jej bezpieczeństwo mogło być zagrożone. Koluszkowski patrol natychmiast zaczął patrolować główne ciągi komunikacyjne i gminę Nowosolna.

W pewnym momencie policjanci zauważyli na stacji benzynowej wskazany pojazd a obok niego starszą kobietę. Jak się okazało była nią 73-letnia zaginiona mieszkanka Berlina. Kobieta nie potrafiła wytłumaczyć gdzie się znajduje i jaki jest cel jej podróży. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów, policjanci sprawdzili pojazd, którego była właścicielką na podstawie czego udało się potwierdzić dane kobiety. Kontakt z 73-latką był utrudniony z uwagi na barierę językową. Informacja o odnalezieniu kobiety została też przekazana niemieckiej policji.

Mundurowi otoczyli zagubioną kobietę opieką i czekali z nią na przyjazd jej syna.

Prowadząc poszukiwania policjanci przeprowadzają szereg czynności jak na przykład rozmowy z najbliższymi, czy sprawdzenie miejsca ostatniego pobytu zaginionego.

Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania zaginionej/ego jest sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiała do policjantów.