Gliwiccy policjanci zabezpieczyli ponad 23 kg narkotyków Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Mundurowi z gliwickiej komendy podczas kontroli drogowej zabezpieczyli ponad 23 kg różnego rodzaju narkotyków – m.in. amfetaminę, kokainę, metamfetaminę, MDMA, marihuanę oraz środki w formie tabletek i elektronicznych inhalatorów z THC. Policjanci zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn w wieku 37 i 29 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Patrol Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymał do kontroli drogowej bmw. Za kierownicą siedział 37-letni mieszkaniec województwa małopolskiego. W samochodzie policjanci znaleźli różnego rodzaju narkotyki i substancje odurzające.

W wyniku przeszukania pojazdu oraz mieszkania pasażera - 29-letniego mieszkańca Gliwic – stróże prawa zabezpieczyli łącznie ponad 23 kilogramy różnych środków odurzających. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowały się: amfetamina, kokaina, metamfetamina, MDMA, marihuana, tabletki ekstazy oraz elektroniczne inhalatory zawierające THC.

Samochód został odholowany, a obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Mundurowi zabezpieczyli na poczet przyszłych kar także gotówkę. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi im do 10 lat więzienia.

Sprawę prowadzą śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód. Sprawa ma charakter rozwojowy.