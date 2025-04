Dziękujemy, że służył w naszej jednostce – pamięci podkom. Piotra Molaka Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj W 29. rocznicę śmierci poległego na służbie funkcjonariusza podkom. Piotra Molaka, jak co roku, 24 kwietnia, w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” odbyło się uroczyste złożenie wieńców, ale była też chwila zadumy, ciszy, wspomnienia i oddanie czci poległemu w 1996 roku policjantowi.

Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie sztandaru CPKP "BOA" i przywitanie przybyłych gości przez insp. Łukasza Pikułę - Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, który przypomniał służbę i postawę Piotra Molaka, ps. „Krasnal”:

– „Spotykamy się w dniu, który od 29 lat budzi w nas ból i zadumę, ale też dumę i szacunek dla człowieka, który nie zawahał się zaryzykować wszystkiego, by chronić innych. Podkom. Piotr Molak był pirotechnikiem, jednym z tych, którzy stają na pierwszej linii, tam, gdzie nie ma miejsca na błąd, a każda decyzja może zadecydować o życiu lub śmierci. Zginął w trakcie próby identyfikacji i neutralizacji podłożonego ładunku. Na tę interwencję zgłosił się dobrowolnie […] W jego postawie widać było wszystko to, co jest najważniejsze w słowie służba – odwaga, odpowiedzialność, poświęcenie, pokora wobec zadania, które niesie realne zagrożenie. Piotr był antyterrorystą, pirotechnikiem z krwi i kości, profesjonalistą, kolegą, na którego można było liczyć, człowiekiem, który swoim życiem i śmiercią pokazał, że hasło na rewersie sztandaru naszej jednostki „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie są pustymi słowami. Jego śmierć to bolesna strata dla nas wszystkich, dla rodziny, którą pozostawił, dla kolegów z jednostki, z którymi dzielił nie tylko służbę, ale i codzienne życie, a także świadectwo wielkiego ducha i o takim Piotrze chcemy dziś pamiętać. W szczególny sposób chciałbym zwrócić się dzisiaj do Pani Aleksandry, córki podkom. Piotra Molaka – proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Pani ojciec swoim życiem i czynem zapisał się na kartach historii naszej formacji jako wzór odwagi, oddania i odpowiedzialności. Jego decyzja, by dobrowolnie podjąć się niebezpiecznej interwencji, była świadectwem najwyższego etosu służby. Jego poświęcenie nie zostanie zapomniane. Pamięć o nim trwa nie tylko w sercach, ale również w wartościach, które przekazujemy kolejnym pokoleniom funkcjonariuszy. Dziękujemy, że służył w naszej jednostce”.

Głos zabrał również I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który odniósł się zarówno do etosu służby, jak i kruchości życia oraz o potrzebnym zwykłym szczęściu.

– „Dzisiaj chylimy czoła przed śp. Piotrem Molakiem, ale na tablicy mamy jeszcze dwóch kolegów, którzy oddali życie w Magdalence. Myślę, że niekiedy warto się zastanowić, w zadumie pomyśleć o tej ciężkiej, trudnej służbie. Wy tego doświadczacie na co dzień. Służba kontrterrorystyczna w obecnych czasach jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych służb, niosącą za sobą ogromne zagrożenia. Chciałbym, żeby Wam nigdy nie zabrakło szczęścia. Cześć Pamięci Piotra Molaka!”.

Po uroczystych przemówieniach ksiądz Sławomir Grochalak – kapelan Komendy Głównej Policji odmówił modlitwę w intencji poległego w służbie policjanta, a następnie goście złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą poległych Kolegów.

Wieniec od Komendanta Głównego Policji złożyli nadinsp. Roman Kuster i insp. Łukasz Pikuła, wieniec od Dowódcy CPKP "BOA" złożyli zastępcy dowódcy podinsp. Karol Wojtyła, kom. Piotr Hajduk oraz mł. insp. Iwona Andratowicz, wieniec od Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji złożył zastępca Komendanta CBŚP insp. Łukasz Fołta, wieniec od Komendanta Stołecznego Policji złożyli Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji podinsp. Krzysztof Funkiendorf wraz ze swoim zastępcą. Wiązanki kwiatów pod tablicą pamięci złożyli również przedstawiciele IPA Antiterorist Poland, byli funkcjonariusze jednostek kontrterrorystycznych oraz uczniowie z klasy o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

Ceremonię złożenia kwiatów zakończyła melodia „Śpij Kolego”.

Tekst i zdjęcia: I. Pajdała-Kusińska - Gazeta Policyjna