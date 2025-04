Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta Gniezno Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj W dniu 24.kwietnia 2025 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 541, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta Gniezna w dniu 25 kwietnia 2025 r.

Zakaz został wprowadzony w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uroczystego posiedzenia Sejmu i Senatu w związku z obchodami 1000-lecia koronacji dwóch pierwszych królów Polski, zaplanowanych na dzień 25 kwietnia 2025 r. w Gnieźnie.

Zakaz ten dotyczy osób posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r., poz. 485), z wyłączeniem:

1) osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

a) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

b) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

c) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;