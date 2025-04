Natychmiastowa reakcja służb zapobiegła tragedii w Płocku Data publikacji 25.04.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji służb udało się uniknąć tragedii w Płocku. Policjanci uratowali młodego mężczyznę, który znalazł się w poważnym kryzysie emocjonalnym i groziło mu realne niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w Płocku. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że w sklepie przebywa mężczyzna, którego zachowanie może zagrażać jego życiu. Policjanci natychmiast ruszyli do akcji. Po chwili namierzyli mężczyznę, który znajdował się w kryzysie emocjonalnym, dlatego został przekazany załodze pogotowia. W trakcie transportu do szpitala uciekł jednak z karetki. Niemal natychmiast został ponownie namierzony przez funkcjonariuszy. Mężczyzna wspinał się po balkonach jednego z bloków, gdzie przez uchylone okno wszedł do mieszkania, po czym zabarykadował się w środku. Po chwili wyszedł na balkon i nada zachowywał się w sposób zagrażający jego życiu.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy przygotowali odpowiednią asekurację. Kluczową rolę jednak odegrali funkcjonariusze, z płockiego komisariatu, którzy podjęli rozmowę z mężczyzną. Dzięki ich doświadczeniu i empatii udało się go przekonać mężczyznę, by bezpiecznie zszedł na dół.

Mężczyzna został następnie przekazany w ręce zespołu medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy i w asyście policji został bezpiecznie przewieziony do szpitala.

Dzięki natychmiastowej reakcji i profesjonalnemu działaniu służb nie doszło do tragedii. Sytuacja pokazuje, jak ważne jest szybkie reagowanie oraz odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy na wypadek zdarzeń kryzysowych.

( KWP zs. w Radomiu / kp)