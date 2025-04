Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podawał się za lekarza-ginekologa... w ten sposób podrywał kobiety Data publikacji 25.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentów oraz poświadczania nieprawdy. 32-latek podawał się za ginekologa we wrocławskich klubach, aby w oczach nowo poznanych kobiet być bardziej atrakcyjnym, imponującym, w efekcie oferował nawet leczenie... Mówił także, że pracuje we wrocławskim szpitalu. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie, a policjanci zwracają się z apelem do kobiet, które mogły paść ofiarom tego procederu aby zgłaszały się do komisariatu przy ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu.

We wrocławskich muzycznych klubach podawał się za ginekologa. Taką wersję przedstawiał kobietom, po to by stać się w ich oczach bardziej atrakcyjnym, imponującym, w efekcie oferował nawet leczenie... W ten sposób miał poznawać kobiety. Mówił, że pracuje we wrocławskim szpitalu.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentów oraz poświadczania nieprawdy. Usłyszał on zarzuty z artykułów 271 oraz 273 Kodeksu Karnego.

W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie, a policjanci zwracają się z apelem do kobiet, które mogły paść ofiarom tego procederu aby zgłaszały się do komisariatu przy ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu.

