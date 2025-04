Policyjny pilotaż do wałbrzyskiego szpitala - w takiej sytuacji liczy się każda sekunda Data publikacji 25.04.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, w godzinach popołudniowych, policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach przeprowadzili nietypową, ale niezwykle ważną interwencję. Mundurowi pomogli w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala kierowcy, który przewoził na miejscu pasażera kobietę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Mężczyzna rozpoczął podróż z Kamiennej Góry, a celem była placówka położnicza w Wałbrzychu. Policjanci wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda, a oni znają dobrze topografię regionu, żeby w godzinach szczytu bezproblemowo dotrzeć do szpitala położniczego.

Kiedy około 16.30 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach - mł. asp. Marcin Kowalik i post. Okar Paczkowski - otrzymali od swojego dyżurnego informację o potrzebie pilnej asysty, bez wahania ruszyli do działania. 23-letni mężczyzna zgłaszający interwencję jechał od strony Kamiennej Góry. Funkcjonariusze dołączyli do pojazdu na jednej z ulic Boguszowa - Gorce i przeprowadzili pilotaż do Wałbrzycha z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W takich sytuacjach oczywiście liczy się każda minuta, bo zdrowie i życie matki oraz dziecka może zależeć od tego, jak szybko uda się dotrzeć pod opiekę specjalistów. Warunki na drodze, natężenie ruchu czy światła na skrzyżowaniach mogły znacząco opóźnić podróż, dlatego pomoc policjantów w tej sytuacji była kluczowa.

Dzięki profesjonalnemu pilotażowi, kobieta została szybko i bezpiecznie przetransportowana do szpitala położniczego w Wałbrzychu, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy. Cała akcja zakończyła się pomyślnie, a policjanci po raz kolejny udowodnili, że gotowi są nieść pomoc zawsze, gdy jest ona potrzebna, także w najbardziej wyjątkowych i emocjonujących momentach życia.