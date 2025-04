Kryminalni zatrzymali 3 mężczyzn okradających drogerie na terenie całego kraju Data publikacji 25.04.2025 Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom opolscy kryminalni, policjanci z komisariatu w Poniatowej przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali 19, 30 i 35-latka z powiatu kieleckiego. Mężczyźni podejrzani są o liczne kradzieże drogich artykułów chemicznych, kosmetycznych - w tym perfum. Zatrzymani okradali drogerie na terenie całego kraju. Łączna szacowana wartość strat wynosi blisko 140 000 złotych. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że proceder trwał od początku kwietnia br. Policjanci z opolskiego wydziału kryminalnego prowadzili intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców kradzieży produktów kosmetycznych w tym perfum, do jakiej doszło w jednej z drogerii na terenie naszego powiatu. Straty oszacowano na blisko 6 tysięcy złotych.

Podczas wykonywanych czynności kryminalni ustalili, że podobne przestępstwa miały miejsce także w innych sklepach na terenie sąsiednich powiatów oraz województw.

Intensywne działania doprowadziły do wytypowania osób powiązanych z tymi czynami. Okazali się nimi trzej mieszkańcy powiatu kieleckiego w wieku od 19 do 35-lat, którzy w środę przy wsparciu służby kontrterrorystycznej zostali zatrzymani do sprawy na terenie województwa świętokrzyskiego. W trakcie zatrzymania mężczyźni posiadali przy sobie niebezpieczne przedmioty, a w trakcie przeszukania zajmowanych przez nich lokali policjanci zabezpieczyli część skradzionych rzeczy.

Dalsze czynności prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim i Komisariatu Policji w Poniatowej wykazały, że zatrzymani są odpowiedzialni jeszcze za inne kradzieże, których dopuścili się w drogeriach na terenie całej Polski. Ich łączną wartość wyceniono na blisko 140 tysięcy złotych.

Wszyscy mężczyźni trafili do policyjnej izby zatrzymań. 35-latek usłyszał 25 zarzutów kradzieży zuchwałej dokonanej w warunkach recydywy, natomiast 30- latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży zuchwałej dokonanej wspólnie z innymi osobami, a 19-latek usłyszał jeden taki zarzut.

Wczoraj mężczyźni, zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim z wnioskiem Policji o tymczasowy areszt. Wobec wszystkich trzech podejrzanych Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce Policji, a także zakaz opuszczania kraju.

Policjanci prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia, czy zatrzymani mają związek z innymi przestępstwami. Niewykluczone, że mężczyźni usłyszą kolejne zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku 35-latka, który będzie odpowiadał w warunkach recydywy ta kara może zostać zwiększona o połowę.