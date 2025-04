Policjant w drodze na służbę udzielił pomocy potrąconej na przejściu 12-latce Data publikacji 28.04.2025 Powrót Drukuj Garwoliński policjant z Wydziału Kryminalnego był w drodze na służbę, kiedy na jednej z ulic miasta doszło do potrącenia pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych. W zdarzeniu poszkodowana została 12-letnia dziewczynka. Policjant udzielił jej pierwszej pomocy przedmedycznej i do czasu przyjazdu karetki pogotowia zapewnił schronienie w swoim samochodzie.

Policjant, który pełni na co dzień służbę w Wydziale Kryminalnym garwolińskiej komendy, w piątek (25.04) około południa był w drodze na służbę, kiedy na ulicy Stacyjnej doszło do zdarzenia drogowego. Na przejściu dla pieszych została potrącona 12-latka. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i podbiegł do poszkodowanej dziewczynki. To właśnie on powiadomił służby, udzielił jej pomocy przedmedycznej i zapewnił opiekę do czasu przyjazdu karetki, dając schronienie w swoim samochodzie.

Choć zdarzenie wyglądało groźnie, dziewczynka na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń i po badaniu trafiła pod opiekę mamy.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem Kia 64-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, znajdującej się na oznakowanym przejściu. Mężczyzna był trzeźwy. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1 500 zł i 15 punktów karnych.

Policja przypomina, że przejście dla pieszych to strefa, w której pieszy, przy zachowaniu określonych warunków, ma pierwszeństwo, a każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności.