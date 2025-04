29-latek poszukiwany ENA i listem gończym ustalony przez lubuskich „poszukiwaczy” Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Najbliższe trzy lata i dziewięć miesięcy spędzi w zakładzie karnym 29-latek, który ukrywał się od półtora roku przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany w związku z wyrokiem sądu dotyczącym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów. Dzięki pogłębionej analizie materiałów operacyjnych oraz współpracy międzynarodowej lubuscy policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego. Do jego zatrzymania doszło na terenie Niemiec, a po spełnieniu procedur ekstradycyjnych został on przewieziony do Polski i osadzony w zakładzie karnym.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości to jedno z podstawowych zadań postawionych przed Policją. Lubuscy stróże prawa każdego dnia zatrzymują osoby poszukiwane do odbycia kary, ustalenia miejsca pobytu czy doprowadzenia celem wykonania czynności procesowych. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonuje Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, którego funkcjonariusze popularnie zwani są „poszukiwaczami”. To policjanci, których głównym zadaniem jest ustalanie i następnie zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Jedną ze spraw, którą zajmowali się w ostatnim czasie, była sprawa 29-letniego Lubuszanina poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym. Mężczyzna pod koniec 2023 roku usłyszał wyrok trzech lat i dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się kradzieżami samochodów w Polsce i Europie. Lubuscy „poszukiwacze” w sprawie prowadzili intensywne czynności operacyjno – rozpoznawcze mające na celu zatrzymanie 29-latka. Dzięki zaangażowaniu i skutecznej weryfikacji informacji udało się doprowadzić do przełomu w sprawie i ustalono, że poszukiwany ma przebywać na terenie Niemiec. W tej chwili było wiadomo, że zatrzymanie to tylko kwestia czasu. Międzynarodowa współpraca, która przełożyła się na wymianę kluczowych informacji doprowadziła do zatrzymania mężczyzny przez niemieckich policjantów. W kwietniu, po spełnieniu procedur ekstradycyjnych, 29-latek został przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)