Przemyscy policjanci przechwycili 6 kilogramów narkotyków Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Współpraca policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu i funkcjonariuszy służby celno-skarbowej doprowadziła do zatrzymania czterech osób, zajmujących się przewozem na teren Polski znacznych ilości środków odurzających, które następnie miały zostać wprowadzone do obrotu oraz jednej osoby zajmującej się przechowywaniem znacznej ilości środków odurzających. Dzięki wspólnym działaniom służb blisko 5 kilogramów suszu marihuany i kilogram haszyszu nie trafiły do sprzedaży.

W kwietniu br. przemyscy policjanci i funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przeprowadzili skuteczne działania skierowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, które doprowadziły do zatrzymania pięciu osób. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy woj. podkarpackiego w wieku od 18 do 24 lat.

Podczas działań funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli około 5 kilogramów marihuany, blisko kilogram haszyszu i 30 g grzybów halucynogennych oraz pieniądze w kwocie 16 500 zł. Łączna czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 300 tys. złotych.

W konsekwencji podjętych działań mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej izby zatrzymań. Czterech z nich usłyszało zarzuty dotyczące udziału w organizacji wewnątrzwspólnotowego przewozu z terytorium Hiszpanii znacznych ilości marihuany, która miała zostać wprowadzone do obrotu. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Piąty mężczyzna usłyszał zarzut przechowywania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Za to przestępstwo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Przemyślu zastosował wobec pięciu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.