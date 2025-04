Policjanci błyskawicznie zatrzymali 7 sprawców brutalnego pobicia 20-latka Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Do bestialskiego czynu doszło w miniony piątek wieczorem w piskim parku. Przy sklepie nocnym 7 młodych mężczyzn brutalnie pobiło 20-latka. Ten chuligański czyn zarejestrowały kamery monitoringu. Piscy policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawców. To mieszkańcy Pisza i Rucianego-Nidy w wieku od 16 do 19 lat. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Piscy policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawców brutalnego pobicia 20-letniego mieszkańca Pisza. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór (25.04.2025 r.) po godz. 22.00 przed sklepem nocnym w piskim parku. Tego chuligańskiego czynu dopuściło się 7 młodych osób osób. To mieszkańcy Pisza i Rucianego-Nidy w wieku od 16 do 19 lat. W grupie tej było dwóch nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego jeden z zatrzymanych nieletnich został zwolniony i objęty nadzorem kuratora.

Wszyscy razem, w bestialski wręcz sposób, bez wyraźnego powodu zaatakowali 20-latka. Rzucili się na niego, szarpali go, uderzali po całym ciele i razem kopali, gdy ten upadł na ziemię. Pokrzywdzony w krytycznym stanie zabrany został do szpitala. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Będzie to zapewne kluczowy dowód w sprawie. W piskim areszcie przebywa obecnie 5 sprawców. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Z uwagi na wagę i brutalność tego czynu oraz jego skutki policjanci wystąpili z wniosek do prokuratora o zastosowanie wobec zatrzymanych tymczasowych aresztów. Odizolowanie tych osób jest kluczowe, aby nie doszło w najbliższym czasie do eskalacji przemocy. Prokurator przychylił się do tego wniosku.

W poniedzialek (29.04.2025 r.) decyzją sądu czterech z pięciu zatrzymanych sprawców piątkowego pobicia zostało tymczasowo aresztowanych.